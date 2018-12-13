13 декабря "Динамо" в Киеве сыграет матч 6-го тура Лиги Европы против чешского "Яблонца". Этот матч не будет турнирного значения – киевляне обеспечили себе первое место в группе, в то время как "Яблонец" не пиднимется с четвертой позиции.

Читайте также: В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы Тем не менее, бороться есть за что. Хотя бы за престиж. И герб на футболке. Ну и за историческое достижение, которое может покориться игрокам. Да и последний матч 2018 года на своем поле тоже было бы хорошо выиграть. Матч "Динамо" – "Яблонец" начнется в 19:55.