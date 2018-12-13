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      Динамо – Яблонец: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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      Динамо Яблонец: прогноз на матч 13.12.2018
      Динамо – Яблонец прогноз букмекеров

      В четверг, 13 декабря, "Динамо" дома сыграет с "Яблонцем" в матче Лиги Европы. "Бело-синие" досрочно гарантировали себе первое место в группе, тогда как соперник киевлян "Яблонец" уже не покинет последнюю строчку. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

      Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Динамо" продолжает оставаться фаворитом этого матча. Эксперты из букмекерской конторы PariMatch оценили победу "Динамо" коэффициентом 1,68. На то, что победит их соперник – 5,70. Ничья в матче – 3,75.

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      В букмекерских конторах "Фаворит спорт" и Marathon bet одинаковый коэффициент на то, что в матче победит "Динамо" С 1,63. Однако первые на победу "Яблонца" принимают с показателем 6,00, в то время как у вторых на такое окончания матча коэффициент 5,80. По поводу ничьи, то "Фаворит спорт" выставил 3,90, а Marathon bet - 3,75.

      Напомним, матч "Динамо" против "Яблонца" состоится в четверг, 13 декабря. Начало – в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Лига Европы Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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