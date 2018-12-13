"Яблонец" открыл счет в игре с "Динамо": видео гола
В матче 6 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешским "Яблонцом" гости сумели открыть счет.
На 10 минуте гол забил нападающий "Яблонца" Мартин Долежал. Футболист удачно сыграл во время углового.
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Видео гола Долежала
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Источник: 24 Канал
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