В матче 6 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешским "Яблонцом" гости сумели открыть счет.

На 10 минуте гол забил нападающий "Яблонца" Мартин Долежал. Футболист удачно сыграл во время углового.

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Видео гола Долежала

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