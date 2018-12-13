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      "Яблонец" открыл счет в игре с "Динамо": видео гола

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      Динамо Яблонец видео голов матча Лига Европы 2018 2019
      Динамо – Яблонец видео голов

      В матче 6 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешским "Яблонцом" гости сумели открыть счет.

      На 10 минуте гол забил нападающий "Яблонца" Мартин Долежал. Футболист удачно сыграл во время углового.

      Читайте также: "Динамо" – "Яблонец": Бущан выйдет в старте, Соболь начнет матч на скамейке запасных

      Видео гола Долежала

       

       

       

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      Теги: Футбол Динамо Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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