Динамо – Карпаты: где смотреть онлайн матч УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 7-го тура УПЛ примет львовские "Карпаты". Трансляция матча будет доступна онлайн и по телевидению.

Матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует канал "2+2". Именно на нем и будут показывать матч против "Карпат" 2 сентября. Начало трансляции в 19:20.

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Также матч будет доступен для просмотра и онлайн на сайте канала.

Стоит добавить, что на этот раз "Динамо" решило этот матч транслировать и в youtube на собственном канале. Трансляция начнется в 19:00. И она будет в расширенном формате – предматчевая студия, экспертный анализ, трансляция, обзор и послематчевые комментарии.

Видео трансляция матча Динамо – Карпаты

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Также текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.

Напомним, матч "Динамо" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 2 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:30.

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