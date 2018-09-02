Динамо – Карпаты: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В матче 7-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты". Букмекеры дали свой прогноз на эту игру.

Несмотря на разницу в классе обеих команд, а также то, что "Динамо" будет играть на своем поле, букмекеры отдают предпочтение именно столичной команде. Несмотря на то, что посреди недели "Динамо" сыграло тяжелый матч против голландского "Аякса" в квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого команда отправилась в Лигу Европы.

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Букмекеры с PariMatch оценили победу "Динамо" коэффициентом 1,16. Победа "Карпат" – 16,00. Если в матче будет зафиксирована ничья – 7,70.

Аналогичный коэффициент на победу "Динамо" выставили и в "Фаворит спорт" – 1,16. Относительно львовской команды, то ее победа оценена выше – 17,25. Зато несколько ниже коэффициент получила ничья – 7,50. При этом ставку на то, что "Динамо" не проиграет (ничья или победа) здесь не принимается.

Наибольший коэффициент на победу "Динамо" и наименьший на то, что победят "Карпаты", дает Marathon bet – 1,222 и 15,25 соответственно. Наименьший здесь и коэффициент на ничью – 6,35.

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Напомним, матч "Динамо" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 2 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:30 часов.

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