Динамо – Лацио: анонс матча Лиги Европы

"Динамо" встретится с римским "Лацио" в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 марта, начало – в 20:00 по киевскому времени. Сайт "24" выясняет, чего можно ожидать от отчетного противостояния.

"Динамо" (Киев) – "Лацио" (Рим, Италия): выводы после первой игры

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Учитывая результат матча в Риме, пока в более привлекательном положении находится "Динамо". Киевляне показали в Италии неплохую игру – кроме того, что сумели забить дважды даже с игры, а не со стандартов, еще и не стушевались и выжали для себя нужный результат. В целом украинская команда не допускала грубых ошибок, а потому "Лацио", несмотря на свое преимущество, имел не так уж много так называемых стопроцентных моментов. Также стоит отметить, что у киевлян сейчас вырисовывается новый лидер – Виктор Цыганков, правда остаются и старые проблемы – чрезмерная экспрессивность Дениса Гармаша, из-за которой тот пропустит украинскую часть противостояния "Динамо" и "Лацио".



Виктор Цыганков забивает гол пяткой в ворота "Лацио"

Что касается римлян, то здесь были: 1) определенная недооценка соперника, поскольку после первого гола они включились и в течение короткого промежутка сумели выйти вперед, также в конце матча при счете 2:2 Иммобиле должен был вырывать победу, 2) усталость игроков, поскольку "Лацио" уже давно играет не только фактически одним и тем же составом как на домашней арене, так и в еврокубках, но и делает это слишком интенсивно – 3 игры за неделю.

Должны украинские поклонники футбола и хорошо помнить, чем завершилось еще одно украинско-римское противостояние, а именно встречи "Шахтера" и "Ромы", когда "горняки" после приемлемого для себя результата дома ничего не сумели противопоставить хорошо выстроенной обороне оппонента в гостях.

Следовательно, нас должна ждать интересная игра, в которой "Динамо" устраивает даже ничья 0:0 или 1:1, а "Лацио" нужно забивать, поскольку для прохода в четвертьфинал итальянцам следует получить либо победу, либо достаточно результативную ничью – со счетом 3:3 и выше.

Положение "Динамо" и "Лацио" перед игрой в Киеве

После матча Лиги Европы "Динамо" и "Лацио" успели провести по одной игре во внутренних чемпионатах. Так, киевляне благодаря голу Жуниора Мораеса минимально одолели дома ровенский "Верес" со счетом 1:0, а "Лацио" в гостях расписал результативную ничью с "Кальяри": хозяева дважды выходили вперед, а римлян спас феноменальный гол Иммобиле в конце встречи. Однако, эти результаты никак не повлияли на позиции команд в турнирных таблицах: как и ранее, киевляне идут вторыми, а римляне занимают четвертую строчку.

Лучшие моменты игры "Кальяри" – "Лацио": видео

Что же касается кадровых вопросов, то у "Динамо", помимо дисквалифицированного Гармаша, игру в Киеве точно пропустят Сергей Сидорчук и Григорий Бущан, которые еще восстанавливаются после травм. Вполне вероятно, пропустит и Дерлис Гонсалес, но здесь уже вопрос к Александру Хацкевичу, который не ставит парагвайца "по тактическим причинам". Однако уже в основной группе тренировались Дьемерси Мбокани и Евгений Хачериди – последний тоже не попадал в состав по решению главного тренера.

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У "орлов" в свою очередь есть более существенные проблемы. Известно, что точно не будет играть полузащитник Сергей Милинкович-Савич, которому тренерский штаб предоставит отдых в связи с мышечным напряжением. Также недавно стало известно, что определенные проблемы со здоровьем появились у кипера римлян Томаша Стракоши, который в вышеуказанном матче против "Кальяри" получил серьезный удар по ребрам. Однако, в стане соперника "Динамо" есть и приятные новости – а именно, полузащитник Лацио Луис Альберто во второй раз стал отцом: у него родился сын, которого назвали Лукасом. Также на поле после перерыва могут вернуться боснийский полузащитник Сенад Лулич, который в первом матче неожиданно выпал из заявки, и сербский хавбек Адам Марушич, который уже восстановился после травмы.

Кто будет судить игру "Динамо" – "Лацио"

Игру на "Олимпийском" будет обслуживать судейская бригада из Испании, которую возглавит 34-летний Хесус Хиль Мансано. К слову, этот арбитр уже судил матч с участием украинской команды, а именно в 2014 году встречу ЛЕ в Одессе между "Черноморцем" и "Сплитом", которая завершилась безголевой ничьей.

Заметим, что в Испании этого арбитра не раз обвиняли в расположенности к мадридскому "Реалу", поскольку он в 2017 году продемонстрировал лидерам "Барселоны" Неймару и Луису Суаресу неоднозначные красные карточки, а также во время противостояния все того же королевского клуба с "Вильярреалом" поставил довольно спорный пенальти в ворота соперника мадридцев. А после в его сумке обнаружили значки, ручки и брелоки с символикой "Реала".



Хесус Хиль Мансано

Добавим, в девяти матчах, которые Хесус Хиль Мансано провел с начала года во всех турнирах, хозяева поля праздновали победу лишь однажды — 1:0 в игре "Барселона" — "Атлетико".

Помогать же ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья, а его дополнительными помощниками назначены Карлос Дель Серро Гранде и Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Четвертый арбитр встречи — Роберто Диас Перес Дель Паломар. Кроме того, функцию судейского наблюдателя будет выполнять австриец Конрад Плауц, а делегатом УЕФА будет Уильям Кэмпбелл из Северной Ирландии.

"Динамо" – "Лацио": что говорят эксперты

Комментатор Роберто Моралес

"В первом матче игроки "Лацио" выкладывались на поле не на полную мощность. Есть определенные проблемы после ничьей на своем поле. Насколько вообще нужна римлянам Лига Европы? Большой вопрос, а вот "Динамо" будет целиком сосредоточено на поединке. Моя ставка – обе команды забьют."

Бывший игрок "Динамо" Александр Шовковский

"Да, результат первого матча для Динамо довольно приемлем для того, чтобы с оптимизмом смотреть на ответный матч. Но нельзя сбрасывать со счетов, что итальянские команды, особенно гранды итальянского футбола, к которым, безусловно, относится Лацио, достаточно серьезные соперники, которые готовы преподнести сюрпризы в любом матче. Нужно учитывать и то, что "Динамо" сейчас – довольно молодая команда, которая строится и имеет огромный потенциал, но его еще нужно суметь реализовать. Поэтому будет очень интересная игра, и я надеюсь, что в ней "Динамо" пройдет дальше".

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Экс-игрок "Динамо" Иван Яремчук

"Учитывая поражение от "Вереса" и победу лишь на последней минуте над "Зарей", могу сказать, что "Динамо" находится еще не на том уровне, на каком должно быть. Главное – не проиграть. Понятно, что "Лацио" – одна из лучших команд Италии, которая приложит максимум усилий, чтобы отыграться в Киеве. И сохранить нулевой счет, как в случае с АЕКом, может не получиться. Они приедут в Киев с целью победить и забить хотя бы один мяч, это есть кому сделать, ведь в их составе насчитывается достаточно сильных игроков. Надеюсь, в Киеве будет интересная игра".

Интересные факты

– Игра в Киеве против "Лацио" станет для "Динамо" 50-й в основной сетке Лиги Европы, таким образом украинцы станут девятой командой, кому это удалось;

– Победитель группы B "Динамо" в предыдущем раунде выбило афинский АЕК по правилу выездного гола – 1: 1 в гостях, 0:0 дома;

– "Динамо" не проигрывает дома в еврокубках уже семь матчей (5 побед и 2 ничьи), в которых киевляне забили 21 мяч. "Динамо" не проигрывало в 11 последних матчах Лиги Европы в Киеве, включительно с матчем плей-офф (8 побед и 3 ничьи);

– "Динамо" не может выиграть уже три еврокубковые встречи, расписав три ничьи;

– Нулевая ничья с АЕКом в 1/16 финала стала для "Динамо" первым сухим поединком за последние восемь домашних матчей в плей-офф еврокубков (2 победы, 4 ничьих, 2 поражения);

– "Лацио" проиграл два последних выездных матча Лиги Европы, уступив "Зюлте-Варегему" (2:3) и "Стяуа" (0:1).

– "Динамо" 11 раз начинало двухматчевые еврокубковые дуэли с ничьей на выезде и в 10 случаях проходило дальше;

– "Лацио" пять раз начинал двухматчевые еврокубковые дуэли с домашней ничьей и в четырех случаях проходил дальше.

– После удаления Гармаша в Риме "Динамо" сравнялось со "Стяуа" и лиссабонским "Спортингом" по количеству красных карточек за всю историю Лиги Европы от группового этапа до финала – 10.