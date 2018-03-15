Динамо без шансов уступило Лацио в Киеве и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" встречалось с римским "Лацио" в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы вечером 15 марта. Игра проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве. В итоге победили гости со счетом 2:0, а голы в их составе забивали Лукас Лейва и Стефан Де Врей.

Сама же игра, как и ожидалось, началась с атак "Лацио". В частности, у "Динамо" начались проблемы уже на 6 минуте, когда Пиваричу мяч попал в спину и "орлы" начали апеллировать к арбитру, намекая на игру рукой, но, к счастью, Хесус Хиль Мансано все видел. Через две минуты после этого римляне создали гораздо более опасный момент – их форвард Чиро Иммобиле после роскошной передачи от Луиса Фелипе выходил один на один с голкипером хозяев Денисом Бойко, но опасность вовремя нейтрализовал Кадар, который выбил мяч из пустых ворот на угловой.

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"Динамо" же в основном действовали на контратаках, которые получались весьма острыми, и опять их дирижером выступал Виктор Цыганков. Стоит отметить момент на 11 минуте, когда молодая надежда "бело-синих" отдавала возле границ штрафной на Беседина, и того сбил Де Врей. В результате киевляне получили право пробивать опасный штрафной, но после подачи от Морозюка Лулич выбил на угловой.

Главный момент первой 45-минутки произошел на 23 минуте, и получился он весьма неприятным для украинцев — Луис Альберто выполнил подачу с углового на Лукаса Лейву и тот головой переправил мяч в ворота "Динамо".



Лукас Лейва забил первый гол во встрече в Киеве

Сразу после этого "бело-синие" имели неплохой шанс, чтобы сравнять счет – на 29 минуте Беседин поборолся около штрафной гостей, отдал на Морозюка и тот зрячей передачей вывел на удар Цыганкова, однако Виктор пробил выше ворот. Через несколько минут все тот же Цыганков, а позже и Шепелев снова получили неплохие моменты – к сожалению, защита орлов сыграла на уровне.

Не забывали атаковать и итальянцы. Так, на 38 минуте Фелипе Андерсон отдал на Иммобиле на расстоянии в 2 метрах от ворот, однако последний не сумел укротить мяч. А на 43 минуте произошел довольно спорный эпизод, когда Бойко выбивал мяч — на повторах показалось, что делал он это за пределами штрафной, но рефери этого не увидел. Итак, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом "Лацио".

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Во второй части игры противостояние продолжилось в том же ключе, то есть "Лацио" атаковало, а "Динамо" пыталось остро ответить. Среди атак римлян выделим момент Патрика на 51 минуте, когда тот со считанных метров в штрафной пробил выше ворот и возможность Луиса Альберто со штрафной, когда совсем немножко тому не хватило, чтобы попасть в рамку ворот.

Грех будет не вспомнить и возможности "Динамо", которое все же старалось и пыталось сравнять счет, поскольку именно ничья 1:1 выводила бы их в четвертьфинал Лиги Европы. Могли забивать Цыганков, который с линии штрафной пробивал в ближнюю девятку, и Дерлис Гонсалес, который после розыгрыша углового сместился в центр и пробил с линии штрафной, однако в обоих случаях мяч пролетел немного выше ворот соперника.

Однако все потуги хозяев что-то изменить в этой встрече на 83 минуте уничтожил центральный защитник римлян Стефан Де Врей, и снова "Лацио" забил гол после розыгрыша углового, однако на этот раз уже не головой — Луис Фелипе сбросил на нидерландца, и тот с линии вратарской переправил мяч в ворота.



Стефан Де Врей похоронил надежды "Динамо"

Дальше "Динамо" имело несколько неплохих моментов, но "Лацио" все же сумел удержать приемлемый для них счет. Следовательно, 2:0 в пользу римлян и в 1/4 финала ЛЕ проходят именно они.

90+4' – Матч завершено! Динамо завершує свій виступ на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.#ДинамоЛаціо (0:2)#FCDKLive pic.twitter.com/ylL441NWa0 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 15, 2018

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Второй матч

"Динамо" – "Лацио" – 0:2 ВИДЕО

Голы: Лейва, 23, Де Врей, 83

Составы команд:

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 46), Пиварич – Шепелев, Буяльский – Морозюк (Гонсалес, 59), Мораес, Цыганков – Беседин (Мбокани, 70)

"Лацио": Стракоша – Л. Фелипе, Де Врей, Раду – Патрик (Марушич, 72), Пароло, Лукас Лейва, Альберто, Лулич (Лукаку, 69) – Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 83)

Предупреждение: Мораес, Шабанов, Буяльский – Луис Фелипе, Стракоша

Напомним, первая игра в Риме между "Динамо" и "Лацио" завершилась боевой ничьей 2:2.