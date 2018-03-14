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Динамо – Лацио: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы 2017/18

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Матч Динамо – Лацио: где смотреть онлайн
Матч Динамо – Лацио: где смотреть онлайн / 24 Канал

Игра "Динамо" – "Лацио" состоится в четверг, 15 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский". Это будет вторая встреча команд в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы. Ее будут транслировать онлайн и в Украине.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени, а в Украине его будут транслировать сразу два телеканала – общенациональная ТРК "Украина" и спутниковый "Футбол 1". Комментировать игру на обоих вещателях будет Александр Михайлюк.

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Не обойдут вниманием матч между киевлянами и римлянами и мировые телеканалы, которых наберется не менее 30. Кроме того, игру "Динамо" – "Лацио" будут транслировать в более чем 15 странах.

Среди самых известных вещателей, что покажут отчетное противостояние, стоит отметить российский "Матч! Футбол 1", азербайджанский Idman, Arena Sport 5, что говорит на Сербию и Хорватию, датский Сanal 9, болгарский btv Action, испанское и французское подразделение катарского beIN SPORTS, венгерский Digi Sport 1, итальянский Sky Sport 1, словенский SportKlub 1 и польский TVP Sport.

К слову, текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Лацио" будет доступна и на сайте "Футбол 24".

Напомним, первая игра в Риме между "Динамо" и "Лацио" завершилась боевой ничьей 2: 2.

Теги: Новости Украины Новости спорта Медиа Динамо
Источник: 24 Канал
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