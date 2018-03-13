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Динамо – Лацио: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

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Динамо – Лацио: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2017/18
Динамо – Лацио: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2017/18 / 24 Канал

Киевское "Динамо" дома будет принимать римский "Лацио". Это будет вторая игра в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Противостояние между итальянской и украинской командой запланировано на четверг, 15 марта, начало – в 20:00 по киевскому времени. Букмекеры уже начали писать свои прогнозы относительно отчетного противостояния.

Так, по данным одной из ведущих букмекерских компаний Marathonbet, фаворитом матча "Динамо" —"Лацио" являются римляне — на их победу можно поставить с коэффициентом 2,28. Заметим, что несколько выше специалисты оценивают викторию киевского клуба — коэффициент 3,30. А аналитики вообще не верят в ничью: на такой исход отчетного противостояния можно поставить с величиной в 3,66.

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Правда, ставки на то, что именно "Динамо" пройдет в следующий раунд, принимаются с коэффициентом 1,87, причем на проход "Лацио" коэффициент значительно больше — 1,99.

Кроме того, букмекеры уверяют, что игра в Киеве завершится в основное время, поскольку на серию пенальти принимаются ставки с показателем в 19,00, а на экстра-тайм — коэффициент 12,00. То, что "Динамо" пробьется в четвертьфинал в основное время, можно поставить с коэффициентом в 2,12, а то, что "Лацио" — с коэффициентом 2,16.

Что касается счета, то наименьшие коэффициенты стоят на ничью 1:1 (6,60) и на минимальную победу "Лацио": 1:2 (8,90) и 0:1 (9,60). Что касается виктории "Динамо", то на победу со счетом 2:1 можно поставить с очень высоким коэффициентом в 11,00, а на 1:0 —с показателем в 11,50.

Также в успех "Лацио" верят и букмекеры из компании bet365 — коэффициент 2,15. Победа же "Динамо" здесь оценивается в 3,35, а ничья — в 3,40.

По поводу той команды, которая пройдет в 1/4 финала, то как на "Динамо", так и на "Лацио" принимаются ставки с одинаковыми коэффициентами — 1,90. Однако, на проход "Динамо" в основное время можно поставить с коэффициентом в 1,90, а на "Лацио" — в 2,00.

В William Hill также верят в общий триумф римлян. Согласно обнародованных данных, их победа оценивается в 2,20, а ничья и виктория "Динамо" — в 3,30.

Также здесь пророчат и общих успех "Лацио". В частности, на их проход дальше ставки принимаются с коэффициентом в 1,80, а на выход "Динамо" в четвертьфинал — в 1,90.

Напомним, что касается предыдущей игры в Риме, то букмекеры отдавали преимущество "Лацио" как в самом матче, так и относительно выхода в следующий раунд.

Теги: Новости Киева Новости спорта Новости Украины Динамо
Источник: 24 Канал
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