Динамо – Львов: где смотреть онлайн матчи УПЛ
Матч между киевским "Динамо" и "Львовом" в 13-м туре УПЛ можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению, а также онлайн.
Матчи "Динамо" в УПЛ транслирует телеканал "2+2". Именно на нем и покажут матч "Динамо" – "Львов". Начало трансляции в 16:50, стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
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Матч можно будет посмотреть онлайн на youtube-канале "Динамо". Трансляция видео начнется в 16:30. Сюда будет входить и трансляция со студии перед матчем на НСК "Олимпийский" с экспертом.
Видеотрансляция матча Динамо – Львов
Онлайн-трансляцию проведет и сайт 24 Канала. Видео голов и обзор матча – на сайте после окончания игры.
Источник: 24 Канал
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