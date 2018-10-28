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      Динамо – Львов: где смотреть онлайн матчи УПЛ

      73 Читати новину українською
      Динамо – Львов смотреть онлайн
      Динамо – Львов смотреть онлайн

      Матч между киевским "Динамо" и "Львовом" в 13-м туре УПЛ можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению, а также онлайн.

      Матчи "Динамо" в УПЛ транслирует телеканал "2+2". Именно на нем и покажут матч "Динамо" – "Львов". Начало трансляции в 16:50, стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

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      Матч можно будет посмотреть онлайн на youtube-канале "Динамо". Трансляция видео начнется в 16:30. Сюда будет входить и трансляция со студии перед матчем на НСК "Олимпийский" с экспертом.

      Видеотрансляция матча Динамо – Львов

      Онлайн-трансляцию проведет и сайт 24 Канала. Видео голов и обзор матча – на сайте после окончания игры.

      Теги: Футбол Спорт ФК Львов Динамо УПЛ
      Источник: 24 Канал
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