Матч между киевским "Динамо" и "Львовом" должен ответить на два вопроса – готово ли "Динамо" к чемпионской борьбе и имеет ли шансы "Львов" попасть в топ-6.

"Динамо" в этой встрече выиграл шесть матчей подряд. Особенно феерической стала победа над "Ренном" в Лиге Европы, когда команда проявила характер и выиграла матч, играя в меньшинстве.

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Что касается "Львова", то команда не сможет рассчитывать на своего главного нападающего Бруно, который получил красную карточку в предыдущем матче.