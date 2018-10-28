18:59
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Динамо – Львов: онлайн поединка

      84 Читати новину українською
      Динамо – Львов онлайн матча
      Динамо – Львов онлайн матча

      Матч между киевским "Динамо" и "Львовом" должен ответить на два вопроса – готово ли "Динамо" к чемпионской борьбе и имеет ли шансы "Львов" попасть в топ-6.

      "Динамо" в этой встрече выиграл шесть матчей подряд. Особенно феерической стала победа над "Ренном" в Лиге Европы, когда команда проявила характер и выиграла матч, играя в меньшинстве.

      Читайте также: Ренн – Динамо: видео голов матча Лиги Европы

      Что касается "Львова", то команда не сможет рассчитывать на своего главного нападающего Бруно, который получил красную карточку в предыдущем матче.

       
       
      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины
      сегодня , 16:50 Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины
      Наталя Сколоздра 1472
      Образование в "ЛНР": как правильно купить должность или диплом
      сегодня , 16:00 Образование в "ЛНР": как правильно купить должность или диплом
      Ольга Черненко
      Дива, гроші і Мартиненко: як політик вирішив обірвати ланцюг, який приведе до нього слідство
      сегодня , 14:11 Дива, гроші і Мартиненко: як політик вирішив обірвати ланцюг, який приведе до нього слідство
      Сергій Лещенко
      Холодний душ для киян: як людей змусили заплатити за відсутність гарячої води
      сегодня , 13:00 Холодний душ для киян: як людей змусили заплатити за відсутність гарячої води
      Тетяна Мартинюк
      Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно
      сегодня , 12:04 Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хиршер и Мазе упрочили лидерство на Кубке мира по горным лыжам
       14 января 2013 , 08:44
      Новым чемпионом мира по футболу станет европейская сборная
       6 июля , 23:30
      В ожидании первой победы. "Металлист" - "Легия". Анонс
       22 октября 2014 , 18:33
      "Днепр" сможет заработать на трансфере Коноплянки
       22 июня 2015 , 13:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук