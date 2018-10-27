Одним из центральных матчей 13-го тура УПЛ станет матч "Динамо" против "Львова". Первый матч между этими командами закончился минимальной победой киевлян благодаря голу на последней минуте встречи в исполнении воспитанника "Львова". Поэтому в Киеве можно ожидать борьбу. Букмекеры дали прогноз на этот матч.

Стоит отметить, что победа "Львов" в этом матче будет на уровне сенсации. Разрыв в коэффициентах между победами клубов довольно значительный. И даже ничья в этом матче довольно невероятна.

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Так, в PariMatch на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 1,16. Победа "Львова" – аж 17,5. Стоит отметить, что это самый большой коэффициент на победу гостей. Ничья в матче – 7,50.

"Фаворит спорт" на победу "Динамо" выставил коэффициент 1,18. Если победит "Львов", это умножит ставку на 16,25. На ничью принимают с коэффициентом 7,00.

Что касается Marathon bet, то у них ставка на "Динамо" с коэффициентом 1,169. На "Львов" коэффициент ровно в 17,00. Ничья – 6,95.

Напомним, матч "Динамо" – "Львов" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча 17:00.