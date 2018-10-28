Киевское "Динамо" минимально уступает ФК "Львов" после первого тайма.

На 21-й минуте матча едва ли не первый выпад "Львова" завершился взятием ворот "Динамо". Тейлор убежал в контратаку, на скорости слетел с Шабанова и с правого угла штрафной точно пробил в дальний угол – 0:1.

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