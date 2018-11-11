В матче между киевским "Динамо" и "Мариуполем" первыми забили хозяева поля. Единственным результативным ударом отличился Николай Шапаренко.

На 33-й минуте встречи Кадар запустил по флангу молодого Миколенко, и защитник прострелил на линии вратарской площадки. Именно там находился Шапаренко, который пробил в касание. И Гальчук справился с ударом соперника. Но после добивания Шапаренко свою команду голкипер не спас, не сумев дотянуться до мяча.

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Так молодые игроки "Динамо" отметили подписание новых контрактов с киевским клубом. Накануне "Динамо" продлило соглашения и с Шапаренко, и с Миколенко, а также Шепелевым.

Видео гола Шапаренко в ворота "Мариуполя"

Стоит отметить, что и "Мариуполь" имел возможность забить. Но после удара Тищенко мяч попал в штангу.