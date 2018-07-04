"Динамо" минимально победило в первом товарищеском матче

На австрийском сборе "Динамо" провело первый контрольный матч, в котором получило минимальную победу.

С учетом же спарринга с ковалевским "Колосом" игра стала второй в межсезонье для киевского клуба. В качестве соперника на этот раз выступил действующий чемпион Азербайджана, участник группового раунда Лиги чемпионов прошлого сезона Карабах, информирует Команда №1.

Читайте также: Клуб Премьер-лиги усилился итальянским игроком

Игроки азербайджанского клуба подолгу контролировали матч, но моменты у ворот "Динамо" практически не возникали. Киевляне тоже нечасто приближались к воротам соперника, но одну из своих возможностей реализовали. На 14-й минуте Шепелев подал с фланга на Буяльского, Виталий обыграл вратаря и откатил на Цыганкова, который и поставил точку в атаке – 1:0.



Отметим, что на 60-й минуте динамовцы почти полностью изменили состав.

Читайте также: Украинская Премьер-лига утвердила 17 стадионов, которые пригодны для матчей

Следующим соперником "Динамо" в Австрии станет китайский "Тяньцзинь". Игра состоится в четверг, 5 июля.



Первым официальным матчем сезона для "Динамо" станет встреча с "Шахтером" за Суперкубок Украины, которая состоится 21 июля в Одессе.

"Динамо" – "Карабах" 1:0

Гол: Циганков, 13