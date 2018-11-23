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      "Динамо" может остаться без ключевого игрока в матче с "Александрией"

      7 Читати новину українською
      Никита Бурда травмировался
      Никита Бурда травмировался / 1927.kiev.ua

      Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда травмировался находясь в расположении сборной Украины.

      23-летний украинец уже прошел медицинское обследование. Ему сделали МРТ, которое диагностировало растяжение икроножной мышцы. На данный момент защитник тренируется по индивидуальной программе и находится на особом контроле у врачей.

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      Сроки восстановления футболиста неизвестны. Его участие в матче 16-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится 25 ноября, находится под вопросом, но не исключено, что защитник сможет сыграть.

      В текущем сезоне защитник провел 22 матча в составе "Динамо", в которых забил 1 гол.

      Напомним, что матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало матча в 19:30.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Александрия Динамо
      Источник: 24 Канал
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