"Динамо" может остаться без ключевого игрока в матче с "Александрией"

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда травмировался находясь в расположении сборной Украины.

23-летний украинец уже прошел медицинское обследование. Ему сделали МРТ, которое диагностировало растяжение икроножной мышцы. На данный момент защитник тренируется по индивидуальной программе и находится на особом контроле у врачей.

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Сроки восстановления футболиста неизвестны. Его участие в матче 16-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится 25 ноября, находится под вопросом, но не исключено, что защитник сможет сыграть.

В текущем сезоне защитник провел 22 матча в составе "Динамо", в которых забил 1 гол.

Напомним, что матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало матча – в 19:30.

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