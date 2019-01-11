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      "Динамо" может усилиться воспитанником "Реала"

      56 Читати новину українською
      Фран Соль может перейти в "Динамо"
      Фран Соль может перейти в "Динамо"

      Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич настаивает, чтобы столичный клуб подписал форварда Франа Соля из голландского клуба "Виллем-II".

      У "Динамо" была возможность купить 26-летнего испанца раньше: его предложили за 3 миллиона евро, но когда киевский клуб сделал предложение – цена выросла, информирует SportArena.

      Читайте также: "Динамо" вышло из отпуска без Цыганкова и еще нескольких футболистов

      Сейчас киевляне желают сторговаться примерно за 5 миллионов, но это тоже будет нелегко – на него претендуют несколько клубов, а "Кристалл Пэлас", по слухам, готов заплатить около 6 миллионов евро, если выберет именно его.

      Отметим, что в текущем сезоне Соль провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей. Контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до лета 2019 года.

      Фран Соль является воспитанником мадридского "Реала" и выступал за "сливочных" в составе молодежных команд U-17 и U-19. В 2016 году Соль на правах свободного агента перешел в "Виллем II".

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      Теги: Спорт Футбол Реал Динамо
      Источник: 24 Канал
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