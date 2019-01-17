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      "Динамо" на втором сборе померится силами со скандинавами и командой из МЛС

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      Динамо на зимних сборах проведет 9 спаррингов
      Динамо на зимних сборах проведет 9 спаррингов / fcdynamo.kiev.ua

      Киевское "Динамо" проведет 5 контрольных встреч на втором учебно-тренировочном сборе в Испании, который пройдет с 30 января по 13 февраля. Киевляне пока не определились относительно одного соперника.

      Уже точно соперниками бело-синих станут шведский "Эстерсунд" (02.02.19), американский "Нью-Ингленд Революшн" (06.02.19), шведский "Мальме" (08.02.19), норвежский "Хьоугесунн" (09.02.19).

      Читайте также: Календарь матчей украинских клубов на зимних сборах: даты и соперники

      Поединок 5 февраля на стадии согласования, информирует официальный сайт "бело-синих".

      Отметим, что "Мальме" завершил чемпионат Швеции на 3 месте, "Эстерсунд" – шестой. "Хьоугесунн" в чемпионате Норвегии финишировал четвертым. "Нью-Ингленд Революшн" в чемпионате США в восточной конференции финишировал восьмым и остановился в шаге от 1/8 финала в плей-офф.

      Напомним, что на первом сборе в Марбелье команда Александра Хацкевича сыграет 3 контрольных матча – 19, 23 и 26 января.

      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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