"Динамо" на втором сборе померится силами со скандинавами и командой из МЛС

Киевское "Динамо" проведет 5 контрольных встреч на втором учебно-тренировочном сборе в Испании, который пройдет с 30 января по 13 февраля. Киевляне пока не определились относительно одного соперника.

Уже точно соперниками бело-синих станут шведский "Эстерсунд" (02.02.19), американский "Нью-Ингленд Революшн" (06.02.19), шведский "Мальме" (08.02.19), норвежский "Хьоугесунн" (09.02.19).

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Поединок 5 февраля на стадии согласования, информирует официальный сайт "бело-синих".

Отметим, что "Мальме" завершил чемпионат Швеции на 3 месте, "Эстерсунд" – шестой. "Хьоугесунн" в чемпионате Норвегии финишировал четвертым. "Нью-Ингленд Революшн" в чемпионате США в восточной конференции финишировал восьмым и остановился в шаге от 1/8 финала в плей-офф.

Напомним, что на первом сборе в Марбелье команда Александра Хацкевича сыграет 3 контрольных матча – 19, 23 и 26 января.