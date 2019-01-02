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      "Динамо" на зимних сборах проведет 9 спаррингов: названы первые соперники

      13 Читати новину українською
      Динамо узнало соперников на первом зимнем сборе
      Динамо узнало соперников на первом зимнем сборе / dynamo.kiev.ua

      Киевское "Динамо", которое первый официальный матч в 2019 году сыграет 14 февраля против греческого "Олимпиакоса", узнало соперников на первом зимнем сборе. Традиционно в испанской Марбелье киевляне проведут три матча.

      Подопечные Александра Хацкевича проведут контрольные матчи против немецкого "Бохума", румынской "Стяуа" и пражской "Спарты".

      Читайте также: "Динамо" стремится приобрести игрока, которого не смогло купить летом

      Даты матчей – 19-е, 23-е и 26-е января соответственно. Все они будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Динамо".

       

       

      Первый сбор пройдет с 13-го по 26 января. С 30-го января до 13-го февраля состоится второй сбор в Испании, на котором будут сыграны шесть спаррингов.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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