"Динамо" на зимних сборах проведет 9 спаррингов: названы первые соперники

Киевское "Динамо", которое первый официальный матч в 2019 году сыграет 14 февраля против греческого "Олимпиакоса", узнало соперников на первом зимнем сборе. Традиционно в испанской Марбелье киевляне проведут три матча.

Подопечные Александра Хацкевича проведут контрольные матчи против немецкого "Бохума", румынской "Стяуа" и пражской "Спарты".

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Даты матчей – 19-е, 23-е и 26-е января соответственно. Все они будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Динамо".

Визначились всі спаринг-партнери FC Dynamo Kyiv на першому іспанському зборі



19/01 @VfLBochum1848eV

23/01 @fcsteaua

26/01 @acsparta_cz



Всі матчі транслюватимуться на нашому клубному каналі в YouTube. pic.twitter.com/cXOiHgn1h4 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 січня 2019 р.

Первый сбор пройдет с 13-го по 26 января. С 30-го января до 13-го февраля состоится второй сбор в Испании, на котором будут сыграны шесть спаррингов.

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