"Динамо" на зимних сборах проведет 9 спаррингов: названы первые соперники
Киевское "Динамо", которое первый официальный матч в 2019 году сыграет 14 февраля против греческого "Олимпиакоса", узнало соперников на первом зимнем сборе. Традиционно в испанской Марбелье киевляне проведут три матча.
Подопечные Александра Хацкевича проведут контрольные матчи против немецкого "Бохума", румынской "Стяуа" и пражской "Спарты".
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Даты матчей – 19-е, 23-е и 26-е января соответственно. Все они будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Динамо".
Первый сбор пройдет с 13-го по 26 января. С 30-го января до 13-го февраля состоится второй сбор в Испании, на котором будут сыграны шесть спаррингов.
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