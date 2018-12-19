"Динамо" начало "торговать" Цыганковым, названы лиги, где может оказаться украинец

Лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются несколько европейских клубов, которые уже успели сделать предложения столичной команде.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сообщил, что у "Динамо" есть предметное предложение по Цыганкову.

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"Я точно знаю, что у "Динамо" есть предложение по Цыганкову на 20 миллионов евро. Возможно, это пробное предложение и еще будут продолжаться переговоры. Насколько я понимаю, у Цыганкова длительный контракт с клубом. Будет ли это предложение принято? Это вопрос", – сказал Цыганык.

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В свою очередь журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что руководство "Динамо" отклонило предложение немецкого клуба по трансферу Виктора.

"К нему действительно проявляют интерес несколько клубов Европы, в том числе два из Италии. Но наиболее конкретный интерес исходит не из серии А, а от немецкого клуба. По моим данным, "Динамо" получило неформальное предложение о продаже Виктора за 16 миллионов евро + бонусы", – написал Крыжановский в Телеграмме.

По его словам, ответ киевлян пока отрицательный.

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