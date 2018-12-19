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      "Динамо" начало "торговать" Цыганковым, названы лиги, где может оказаться украинец

      57 Читати новину українською
      Виктор Цыганков
      Виктор Цыганков / KazFootball.kz

      Лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются несколько европейских клубов, которые уже успели сделать предложения столичной команде.

      Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сообщил, что у "Динамо" есть предметное предложение по Цыганкову.

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      "Я точно знаю, что у "Динамо" есть предложение по Цыганкову на 20 миллионов евро. Возможно, это пробное предложение и еще будут продолжаться переговоры. Насколько я понимаю, у Цыганкова длительный контракт с клубом. Будет ли это предложение принято? Это вопрос", – сказал Цыганык.

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      В свою очередь журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что руководство "Динамо" отклонило предложение немецкого клуба по трансферу Виктора.

      "К нему действительно проявляют интерес несколько клубов Европы, в том числе два из Италии. Но наиболее конкретный интерес исходит не из серии А, а от немецкого клуба. По моим данным, "Динамо" получило неформальное предложение о продаже Виктора за 16 миллионов евро + бонусы", – написал Крыжановский в Телеграмме.

      По его словам, ответ киевлян пока отрицательный.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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