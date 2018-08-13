19:26
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Динамо" наказано закрытым сектором НСК "Олимпийский" на матче против "Славии" в Лиге чемпионов

55 Читати новину українською
НСК "Олимпийский"
НСК "Олимпийский"

На матче "Динамо" против "Славии" один из секторов НСК "Олимпийский" будет пустым. Такое решение принято Дисциплинарным комитетом УЕФА.

Таким образом "Динамо" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕК. Однако в УЕФА решили частично ограничить посещаемость стадиона НСК "Олимпийский" во время следующего домашнего матча клуба в еврокубках – а именно закрыть сектор №43.

Читайте также: Из-за футбольного матча столичное метро будет работать в особом режиме: расписание

Напомним, матч "Динамо" – "Славия" состоится во вторник, 14 августа. Начало в 19:30. В первом матче в Праге команды сыграли в ничью 1:1.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта Лига чемпионов Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сегодня, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
сегодня, 16:00 Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Национальная хоккейная лига сделала новое предложение Профсоюзу хоккеистов
 17 октября 2012 , 12:36
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Официально: "Хайдук" презентовал Милевского. ФОТО
 12 августа 2014 , 13:47
Шевченко: У Реброва большое будущее
 18 марта 2015 , 14:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук