"Динамо" наказано закрытым сектором НСК "Олимпийский" на матче против "Славии" в Лиге чемпионов
На матче "Динамо" против "Славии" один из секторов НСК "Олимпийский" будет пустым. Такое решение принято Дисциплинарным комитетом УЕФА.
Таким образом "Динамо" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕК. Однако в УЕФА решили частично ограничить посещаемость стадиона НСК "Олимпийский" во время следующего домашнего матча клуба в еврокубках – а именно закрыть сектор №43.
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Напомним, матч "Динамо" – "Славия" состоится во вторник, 14 августа. Начало в 19:30. В первом матче в Праге команды сыграли в ничью 1:1.
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Источник: 24 Канал
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