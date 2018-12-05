"Динамо" нашло усиления в Нидерландах, но тамошний эксперт против трансфера
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко, который является футбольным экспертом в Нидерландах, считает, что форвард "Виллема II" Фран Соль заслуживает играть в более сильном клубе, чем киевское "Динамо".
"Было бы очень жаль, если Фран Соль начал бы играть в футбол в "Динамо". Думаю, он может выступать в лучшей конкуренции. Но это было бы здорово для "Динамо", – написал Левченко в Twitter.
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В то же время журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что Соль приоритетное трансфер для "Динамо".
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"Соль – приоритет для "Динамо" ближайшей зимой. На кандидатуре испанца настаивает лично Хацкевич. Сам Соль дал обещание руководству "Виллема II" продлить на год контракт, чтобы клуб мог на нем заработать. Поэтому в переговорах с Киевом сейчас фигурирует цена в районе 5 млн евро", – написал Бурбас в Twitter.
Отметим, что в текущем сезоне 26-летний испанец, которого просматривал скаут "Динамо" Александр Заваров, сыграл 16 матчей и забил 15 голов.
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