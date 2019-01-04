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      "Динамо" назвало лучшего игрока клуба в 2018 году

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      Виктор Цыганков – лучший футболист "Динамо" в 2018 году
      Виктор Цыганков – лучший футболист "Динамо" в 2018 году

      Киевское "Динамо" назвало имя лучшего игрока команды в 2018 году.

      Голосование состоялось на клубном сайте "Динамо" и официальных страницах "бело-синих" в социальных сетях.

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      Подавляющее большинство голосов получило два вингера "бело-синих" – 21-летний украинец Виктор Цыганков и 25-летний словенец Беньямин Вербичи, между которыми и разгорелась основная борьба за почетный титул.

      В итоге большинство голосов болельщиков, а именно 62% от общего количества, получил Виктор Цыганков.

      Беньямин Вербича суммарно набрал 23% голосов и занял почетное второе место в опросе, намного опередил всех остальных номинантов.

      В 2018 году Виктор Цыганков стал одним из лидеров команды, движущей силой "Динамо" в атаке, игроком, который "делает разницу". Будучи вице-капитаном команды, во многих матчах прошлого года Цыганков выводил команду на поле в качестве капитана.

      Отметим, что Цыганков в течение 2018 года шесть раз становился лауреатом титула "Лучший игрок месяца" по версии болельщиков "бело-синих" – в феврале, марте, апреле, сентябре, октябре и декабре.

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      Теги: Спорт Виктор Цыганков Динамо Футбол
      Источник: 24 Канал
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