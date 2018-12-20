"Динамо" не хочет отпускать Цыганкова зимой

"Динамо" получило предложение за вингера Виктора Цыганкова в районе 20 миллионов евро, но Игорь Суркис не хочет его отпускать.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире Youtube-программы "ТаТоТаке".

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Киевляне получили предложение на 20 миллионов евро, однако Игорь Суркис не хочет отпускать Цыганкова. По крайней мере, этой зимой. Цыганков – это не просто талантливый игрок. Это футболист, который думает головой и быстрее других принимает решения на поле. Это сочетание является достаточно редким для украинского футбола. В этом году Виктор продлил контракт сразу на пять лет. Как любит делать Игорь Суркис. И теперь "Динамо" не хочет отпускать Цыганкова. Даже за 20 миллионов,

– сказал ведущий программы Сергей Болотников.

"Динамо" вышло в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против греческого "Олимпиакоса". Матчи состоятся 14 и 21 февраля.

Напомним, что лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются несколько европейских клубов, которые уже успели сделать предложения столичной команде.

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