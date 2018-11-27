"Динамо" не интересуется Шведом. Я вам точно могу это сказать, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык опроверг информацию об интересе "Динамо" к Марьяну Шведу.

Напомним, недавно была информация, что "Динамо" уже сделало "Карпатам" официальное предложение по трансферу Шведа.

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Говорят, киевское "Динамо" интересуется Шведом. Я вам могу точно сказать, что "Динамо" не интересуется Шведом. Насколько мне известно. Если есть предложение, то покажите. А то такое впечатление, что у нас агенты балуются и пытаются поднять цену. "Динамо" интересовалось Шведом летом 2015 года,

– сказал Цыганык.

Марьян Швед в нынешнем сезоне УПЛ сыграл за "Карпаты" 15 матчей, в которых забил 8 голов. Интересно, что Швед отметился 2 голами в ворота "Динамо" в последней встрече между командами, которая завершилась победой "Карпат" (2:0).

Также Швед был признан лучшим игроком УПЛ в сентябре, а в товарищеском матче с Турцией (0:0) дебютировал за сборную Украины.

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