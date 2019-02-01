21:00
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Динамо" не платило зарплату защитнику, в новом клубе игрок стал на те же грабли

      80 Читати новину українською
      Хачериди так и не смог договориться о переходе из ПАОК-а
      Хачериди так и не смог договориться о переходе из ПАОК-а / GETTY IMAGES

      Бывший игрок "Динамо" Евгений Хачериди так и не смог договориться о переходе из греческого ПАОК-а, ряды которого пополнил летом 2018 года. Футболист продолжит защищать цвета греков, но будет получать меньшую зарплату.

      Футболист сборной Украины пока получает зарплату в пять раз меньше оговоренную сумму.

      Читайте также: Скандальный игрок сборной Украины отказался перейти в турецкий клуб

      "ПАОК и Хачериди так и не договорились прекратить сотрудничество. Игрок и дальше будет получать лишь официальную зарплату. Она почти в 5 раз меньше обусловленной в приложении к контракту (крупнейшего в команде). Какая немилостивая судьба. Учитывая, что последний год в Киеве ("Динамо", – Спорт24) Жене вообще не платили", – написал в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

      По информации Бурбаса, Хачериди отказался заключать новый контракт с "Динамо".

      "Отказался заключать новый контракт, вот и перестали платить. Игрок получал только 20 тысяч грн., прописанных в контракте. А копию приложения, в котором была гарантирована зарплата 2,3 млн. євро, почему-то не забрал. Из-за своей халатности. Конечно, "Динамо" в полной мере использовало эту ситуацию", – отметил Бурбас в комментариях под публикацией.

      Ранее ПАОК выставил Хачериди на трансфер и начал поиски покупателя. Сам Евгений заявлял, что хочет продолжить карьеру в Германии.

      Хачериди перебрался в Грецию в конце мая 2018 года, но с тех пор сыграл только 11 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле 3 раза. Его контракт с ПАОКом действует до лета 2021 года.

      Подписывайся на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль дестабілізує Європу
      сегодня , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 735
      Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      сегодня , 19:02 Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      Ірина Поліщук 135
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня , 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      Олександр Бевза 198
      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      сегодня , 17:30 Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      Євгенія Мазур 225
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сегодня , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 656
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Срна дебютировал за новый клуб после дисквалификации
       27 августа 2018 , 10:02
      Фанаты "Рапида" и "Динамо" устроили драку
       4 октября 2013 , 11:42
      ЧМ-2014: В городе, где начинает сборная России, существенно вырос уровень преступности
       14 июня 2014 , 23:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук