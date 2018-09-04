"Динамо" не успело подписать нового форварда до закрытия трансферного окна
В ночь с 3-го на 4 сентября в УПЛ закрылось трансферное окно. После этого и до начала января клубы могут регистрировать только свободных агентов.
Киевское "Динамо", вопреки ожиданиям, так и не подписало центрфорварда, который мог бы на равных конкурировать с Артемом Бесединым за место в старте, пишет SportArena.
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По ходу лета СМИ связывали вице-чемпиона Украины с Брайаном Мансильей из "Расинга", Матэем Выдрой из "Бернли", Альфредом Морелосом из "Рейнджерс", Мбайе Ньянгом из "Ренна", Робертом Беричем из "Сент-Этьена", но все эти игроки по разным причинам не поехали в Киев.
В подавляющем большинстве трансферы сорвались из-за финансовых причин – "Динамо" не смогло удовлетворить аппетиты клубов-продавцов, а также самих игроков. Об этой проблеме говорил и тренер Александр Хацкевич.
Единственным центрфорвардом, которого смогло подписать "Динамо" этим летом, стал 18-летний Владислав Супряга из "Днепра-1", который до этого имел опыт игры только на уровне второй лиги, а также за юношеские сборные. Именно он, а также 19-летний Назарий Русин будут конкурировать с Артемом Бесединым как минимум до зимы.
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При этом "Динамо" смогло усилить другие позиции, подписав левого защитника Сидклея, опорного хавбека Че Че, а также атакующих полузащитников Витора Буэно и Миккеля Дуелунна.
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