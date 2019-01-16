"Динамо" официально объявило о подписании испанского форварда Франа Соля

Киевское "Динамо" объявило о подписании соглашения с нидерландским футбольным клубом "Виллем II" о трансфере 26-летнего форварда Франсиско Соля Ортиса.

В "Динамо" Соль будет выступать под игровым номером "9".

Читайте также: В "Динамо" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины

Наш новий форвард



Іспанець Фран Соль у нинішньому сезоні у 20 матчах 17 разів вразив ціль pic.twitter.com/VYzktZGR03 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 16 січня 2019 р.

Стоит отметить, что в клубе не сообщают детали трансфера и продолжительность контракта с нападающим. В СМИ сообщалось о 3,5 миллиона евро, которые "Динамо" заплатило за нападающего.

Фран Соль

Родился: 13 марта 1992 года в Мадриде. Рост: 180 см. Вес: 77 кг

Амплуа: центральный форвард

Предыдущие клубы: "Реал Мадрид С", "Луго", "Овьедо", "Вильяреал Б", "Вильяреал" (все – Испания), "Виллем II" (Нидерланды).

Читайте также: "Динамо" уговорило Соля высокой зарплатой: назван неприличный оклад испанца

Футбольная биография

Франсиско Соль родился в Мадриде, и уже в 6 лет начал делать первые шаги в футболе в академиях "Викальваро" и "Райо Вальекано". В систему мадридского "Реала" Фран попал в возрасте 10 лет, в 2002-м, а через 8 лет, в сезоне 2010/2011 дебютировал во взрослом футболе в составе "Реала С".

Впрочем, Соль так и не закрепился в системе "сливочных". Фран выступал в аренде сначала за "Луго", потом за "Овьедо", а лучшим для него в этот период карьеры стал сезон 2013/14, когда он забил 7 голов в третьем испанском дивизионе, вернувшись в "Реал С".

После мадридского периода карьеры новичок "Динамо" стал регулярно забивать, хотя и не в высших дивизионах. В составе второй команды "Вильярреала" Фран стал лучшим снайпером 3-го испанского дивизиона, после чего наконец получил шанс показать себя в элитном дивизионе одного из европейских чемпионатов. Летом 2016 года голландский "Виллем II" подписал Соля в статусе свободного агента, и не пожалел об этом.

Читайте также: Ключевой нападающий "Динамо" может пропустить 4 месяца из-за травмы

В команде из Тилбурга дела Франа наладились. Соль отметился голом за новую команду в своем дебютном матче, а в третьей игре за "Виллем II" принес клубу первую в истории победу над национальным грандом – "Аяксом". Всего в дебютном сезоне в Нидерландах Соль забил 10 мячей в 31-м матче.

Фран не останавливался и продолжил прогрессировать. В сезоне 2017/18 Соль забил уже 20 голов (16 в чемпионате и 4 в Кубке), а в "Динамо" перебрался уже в статусе настоящей звезды нидерландского футбола, забив 17 голов (13 в чемпионате, 4 в Кубке) в 20-ти играх сезона 2018/19.

По игровым стилем Франсиско Соль – форвард штрафной площадки. Он хорошо действует на опережение, хорошо играет головой, выигрывает много единоборств и большинство мячей забивает с расстояния 10 или меньше метров до ворот.

Также стоит отметить, что за "Виллем" Фран забил 6 пенальти из 6 попыток.

Вне футбольного поля

В "Виллеме" Фран Соль был любимцем болельщиков – ходил на фанатскую трибуну, когда пропускал матчи, регулярно благодарил болельщиков после завершения встреч. Фаны в ответ благодарили его - песнями и баннерами. Кроме того, фаны "Виллема" в свое время поздравили Франа с рождением сына.

Фран достаточно активен в соцсетях, отмечается коммуникабельностью в общении с журналистами и болельщиками.

Читайте также: новорожденный сын и красивая жена: что постит в Instagram новичок "Динамо" Фран Соль