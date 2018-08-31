"Динамо" официально подписало талантливого полузащитника молодежной сборной Дании
Киевское "Динамо" заключило контракт с вингером молодежной сборной Дании Миккелем Дуэлундом.
Официальный ютуб-канал "Динамо" подтвердил переход полузащитника "Митьюлланда" Миккеля Дуэлунда. Футболист будет выступать за "Динамо" под 99-м номером.
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Сумма трансфера Дуэлунда не сообщается, однако, по слухам, она составит примерно 3-4 млн евро.
Дуэлунд выступал за "Мидтьюлланд" в течение пяти сезонов. За это время он сыграл в 95 матчах чемпионата и забил 21 гол. Также в активе у датчанина – выступления за молодежную сборную (18 поединков, 7 мячей).
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Источник: 24 Канал
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