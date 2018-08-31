00:07
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
28°C 11°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
  • вторник
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

"Динамо" официально подписало талантливого полузащитника молодежной сборной Дании

119 Читати новину українською
Миккель Дуэлунд - игрок "Динамо" Киев
Миккель Дуэлунд - игрок "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" заключило контракт с вингером молодежной сборной Дании Миккелем Дуэлундом.

Официальный ютуб-канал "Динамо" подтвердил переход полузащитника "Митьюлланда" Миккеля Дуэлунда. Футболист будет выступать за "Динамо" под 99-м номером.

Читайте также: "Динамо" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники

Сумма трансфера Дуэлунда не сообщается, однако, по слухам, она составит примерно 3-4 млн евро.

Дуэлунд выступал за "Мидтьюлланд" в течение пяти сезонов. За это время он сыграл в 95 матчах чемпионата и забил 21 гол. Также в активе у датчанина – выступления за молодежную сборную (18 поединков, 7 мячей).

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 31 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Александра Захарченко: последние новости
31 августа, 23:06 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном
31 августа, 22:51 Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
31 августа, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
31 августа, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Организаторы отменили квалификационную гонку в США из-за дождя
 25 августа 2012 , 18:06
Хоккей: "Беркут" одержал третью победу в трех матчах
 22 сентября 2012 , 12:27
Немецкая "молодежка" не хочет ехать в Украину на матч плей-офф Евро-2015
 16 сентября 2014 , 10:23
Президент ФФУ: В Украине максимальные шансы на проведение финала Лиги чемпионов
 18 апреля 2015 , 11:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук