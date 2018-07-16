"Динамо" опубликовало заявку на новый сезон: отсутствуют несколько легионеров
Киевское "Динамо" опубликовало заявку команды на 2018/19 сезон украинской Премьер-лиги.
Так, в списке голкиперов отсутствует Артур Рудько, который, вероятно, в ближайшее время сменит клуб. Не нашлось также места защитникам Александру Пантичу и Карлосу Самбрано. Полузащитники Никита Корзун и Дерлис Гонсалес в заявку тоже не попали.
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Стоит отметить, что в заявке "Динамо" присутствуют защитники Томаш Кадар и Иосиф Пиварич. Первого СМИ активно сватают в питерский "Зенит", а другой же киевляне, вероятно, отпустят в это межсезонье при наличии хорошего предложения.
Напомним, в первом туре УПЛ "Динамо" сыграет дома с "Ворсклой". Встреча состоится 25 июля в 19:00.
Источник: 24 Канал
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