"Динамо" отметилось историческим антирекордом в Лиге чемпионов, "Шахтер" удивил
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" попали в статистику УЕФА, в которой говорится о реализации пенальти в матчах Лиги чемпионов.
Киевляне стало единственной командой в истории Лиги чемпионов, в ворота которой были реализованы все назначенные пенальти (11 из 11-ти). Ближайшие "преследователи" киевского клуба – ПСВ (15 из 16-ти), "Монако" (10 из 11-ти), "Ювентус" (13 из 15) и "Порту" (13 из 15).
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Также в рейтинге есть донецкий "Шахтер". Они оказались среди команд, которые больше всего пропускали голы с пенальти – 18. Столько же в пассиве ПСЖ и "Олимпиакоса". Больше пропускали только "Реал" – 23, "Арсенал" – 23 и "Бавария" – 22.
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В то же время "Шахтер" фигурирует и в положительном рейтинге – больше всего отраженных пенальти. У "горняков" 7 отраженных одиннадцатиметровых из 18, что является четвертым результатом. Лучшая статистика только у "Манчестер Сити", "Олимпиакоса" и "Селтика".
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