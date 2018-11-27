"Динамо" отправилось на игру с "Астаной" без Буяльского и с одним нападающим
Киевское "Динамо" сегодня, 27 ноября, отправилось в Казахстан на матч 5-го тура Лиги Европы против "Астаны".
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Наставник "бело-синих" не взял на игру сразу нескольких игроков основного состава, информирует официальный сайт "Динамо".
В Киеве остались защитник Иосиф Пиварыч и полузащитник Виталий Буяльский, который получил повреждение в матче с "Александрией". Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий Артем Беседин. Также не поехал в Казахстан Владислав Супряга.
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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;
Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный;
Нападающий: Назарий Русин.
Напомним, что матч "Астана" – "Динамо" пройдет в четверг, 29 ноября, начало – в 17:50 по киевскому времени.