"Динамо" отпустит еще одного футболиста

Черниговская "Десна", которая претендует на топ-6 в украинском чемпионате, может усилиться игроком киевского "Динамо".

Черниговский клуб во время зимнего трансферного окна может подписать контракт с Владиславом Калитвинцевым, сообщает "Динамомания".

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Владислав не попал в список игроков киевского клуба, которые летят на сбор в испанскую Марбелью. Летом футболист заключил с киевлянами новый пятилетний контракт. Поэтому, скорее всего, "Десна" арендует 26-летнего полузащитника.

В то же время сам Владислав опровергает информацию о возможном переходе в "Десну", информирует "Динамо" Киев от Шурика".

"Не знаю, зачем это все выдумали – про меня и "Десну". Это абсолютная неправда, на меня из "Десны" даже никто не выходил", – сказал игрок киевлян.

В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут.

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