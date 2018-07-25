"Динамо" перед матчем с "Ворсклой" показало болельщикам фильм о коррупции в ФФУ
"Динамо" пригласило болельщиков на стадион им. Лобановского для совместного просмотра матча первого тура УПЛ против "Ворсклы", который проходит на НСК Олимпийский за закрытыми дверями по решению ФФУ.
Кроме просмотра футбола в прямом эфире болельщикам показали документальный фильм "Федерация разворовывания Украины", в котором речь шла о коррупции действующего руководства ФФУ, сообщает SportArena.
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Президент "Динамо" Игорь Суркис находится не в лучших отношениях с боссами федерации, и стороны регулярно вступают в перепалки в СМИ. В одном из последних выпадов Суркис посоветовал ФФУ одинаково наказывать за нарушение свой клуб и "Шахтер".
Отметим, что в этом матче "Динамо" минимально победило "Ворсклу" при пустых трибунах.
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