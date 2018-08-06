"Динамо" побеждает "Шахтер", "Александрия" – лидер УПЛ: главные итоги 3-го тура

В шести матчах третьего тура УПЛ было немало интриги. А также несколько неожиданных результатов. А началось все еще в пятницу, 3 августа, когда в Киеве на поле НСК "Олимпийский" вышли "Динамо" и "Шахтер".

Украинское "эль-классико" и туалетная бумага

На какой бы позиции ни находились эти команды по ходу чемпионата, противостояние между "Динамо" и "Шахтером" еще долго будет оставаться украшением УПЛ. Несмотря на то, что порой так называемого "околофутбола" в нем значительно больше, чем самой игры. "Динамо" минимально переиграло "Шахтер". Это все, что касалось чисто футбола в этот вечер.

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При этом опять игроки "Динамо" не пожали руки Мораесу.

Руку Мораєсу не подав Сидорчук, капітан Динамо, який стояв першим. Коли підійшов Мораєс, Сидорчук демонстративно відвів руку і помахав, показуючи, що не буде з ним вітатися. Після цього Мораєс просто проходив повз гравців Динамо, які послідували прикладу капітана — Vitalii Zverov (@VitalyZverov) 4 серпня 2018 р.

Фанаты киевлян забросали поле туалетной бумагой. И вообще вывесили несколько баннеров на трибунах.

Фанаты киевлян забросали поле НСК "Олимпийский" туалетной бумагой (Фото: ФК "Динамо")

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Также во время игры возникла словесная перепалка между Фонсекой и Хацкевичем. Белорус даже заявил, что услышал в свою сторону бранные слова.

А уже по окончании матчей у журналистов, которые работали на стадионе, похитили микрофоны.

Остальные матчей: первая ничья УПЛ и волевая победа

Что касается остальных матчей УПЛ, то там тоже было немало интересного. "Ворскла" свой домашний матч против ФК "Львов" проводила... во Львове. Все из-за того, что стадион в Полтаве приводят в соответствие с требованиями Лиги Европы, где уже в сентябре будет играть команда. Относительно самого матча, то "Ворскла" минимально победила. При этом Шуст еще в первом тайме отбил пенальти.

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Аж в 3-м туре впервые была зафиксирована ничья. Произошло это в матче "Зари" и "Черноморца". Такой результат вызывает определенное беспокойство. Всего за "Зарю", которой уже в четверг, 9 августа, играть домашний матч против португальской "Браги" в Лиге Европы. И игра против одесситов пока не показала, что луганчане готовы к еврокубкам.

"Черноморец" же выдавил из матча максимум. Забить удалось со стандарта, хотя и без этого было несколько моментов, когда "моряки" могли забивать в ворота Махарадзе.

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Еще одна ничья была зафиксирована в этом же туре на следующий день. Львовские "Карпаты" в матче против "Олимпика" после первого тайма вели в счете 2:0, потеряли свое преимущество и сыграли в ничью. Сама же игра началась с грозы, с громом и молниями, а также градом. Хотя до 15-й минуты матча прояснилось.

Футбольний кондиціонер перед грою. На спеку вже ніхто не нарікає pic.twitter.com/n6phCwVOwg — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 5 серпня 2018 р.

"Карпаты", которые владели инициативой в первом тайме, забили два гола. При этом гол Шведа может претендовать на звание "гол тура". Однако во втором тайме (уже традиционно для "Карпат" в этом сезоне), они полностью провалили игру. Повлияли на это и замены, которые провел тренер "Олимпика" Роман Санжар.

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В то время неожиданным лидером УПЛ после трех туров стала "Александрия". Команда. которая прошлый сезон заканчивала в нижней шестерке, выиграла три матча подряд со старта нового сезона. Два из них – на выезде. Несмотря на то, что команда набрала 9 очков (как и "Динамо"), но забила пять голов (в противовес трем забитым голам в "Динамо"), именно александрийцы поднялись на первое место в турнирной таблице.

Третью победу в УПЛ "Александрия" одержала над "Десной". Черниговская команда довольно неплохо смотрела в домашнем матче, но забить в ворота Панькива не сумела. Зато гости забили в дебюте игры, а затем во втором тайме увеличили свое преимущество.

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Несколько неожиданным стал результат матча в Киеве, где "Арсенал" принимал "Мариуполь". До этого азовцы в четверг, 2 августа (за три дня до матча), сыграли тяжелую игру (длилась 120 минут) против "Юргордена" в Лиге Европы. "Арсенал" же пока не забивал в УПЛ и вообще не получил ни одного очка (два поражения).

У тренера мариупольцев Бабича нет длинной скамейки запасных и двух равноценных составов, чтобы без проблем выпускать их на два турнира. Поэтому ротация состава на матч против "Арсенала" произошла незначительная. Тем не менее, именно "Мариуполь" выиграл эту игру. Немного повезло (назначение пенальти), но гости сыграли прагматично и в силу своих возможностей.

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"Пушкарям" же следует больше времени уделить своей подготовке. Пока они выглядят явными аутсайдерами.

"Мариуполь" же после матча с "Бордо" в Одессе 9 августа получит 11 дней отдыха. Они должны были 11 или 12 августа сыграть против "Динамо", но эту игру пришлось перенести.

Команда тура

Без всяких колебаний, это звание получает "Александрия". Команда Шарана, которая играет почти одним и тем же составом (только в этом сезоне из-за потери ряда игроков, "Александрия" провела ротацию состава), сумела выиграть три матча подряд. Также команда не пропускает в УПЛ. В четвертом туре дома александрийцы будут принимать "Арсенал-Киев". С такой игрой, которую демонстрируют "канониры", вряд ли следует ожидать победу гостей.

Неудачники тура

Именно "Арсенал-Киев" пока главный неудачник УПЛ. Команда, которая с такой легкостью выиграла Первую лигу, в элите пока не сумела показать ничего. И если поражение в матче против "Шахтера" было ожидаемым, то проигрыш уставшему "Мариуполю" указывает на проблемы в команде. Как долго на своем посту при таких результатах удержится Раванелли?

Голы тура

Третий тур оказался богатым на красивые голы, забитые на разный вкус. Поэтому здесь собраны лучшие голы, а не один.

Гол Савченко со штрафного в ворота "Зари"



Гол Шведа в ворота "Олимпика"

Гол Банади в ворота "Десны"

Гол Борячука в ворота "Арсенал-Киев"

Результаты всех матчей

Динамо – Шахтер 1:0

Ворскла – Львов 1:0

Заря – Черноморец 1:1

Карпаты – Олимпик 2:2

Арсенал-Киев – Мариуполь 1:2

Десна – Александрия 0:2

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