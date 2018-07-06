"Динамо" поборется с "Шахтером" за бразильского игрока

"Динамо" и "Шахтер" сделали предложение "Атлетико Паранаэнсе" по левому защитнику Сидклею. Однако за игрока также будет бороться российский "Зенит".

Отмечается, что именно от "Динамо" поступило наиболее привлекательное предложение по 25-летнему игроку, сообщает журналистка Globo Надя Мауад.

"Атлетико" хочет получить за футболиста 4 миллиона евро. Клубы предлагают игроку 5-летний контракт.

Читайте также: Александр Зинченко вскоре может покинуть "Манчестер Сити"

На данный момент футболист выступает на правах аренды за "Коринтианс", который мог купить игрока за 3 миллиона евро, но в конечном итоге от этой идеи отказался. Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ею.

За профессиональную карьеру Сидклей сыграл 173 матча, забил 11 голов и отдал 10 ассистов. Выступает преимущественно на позиции левого защитника, но также может закрыть фланги в полузащите.