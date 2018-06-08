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"Динамо" подписало контракт с бразильским полузащитником Че Че

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Футбольный клуб "Динамо" заплатил бразильскому спортивному клубу "Палмейрас" за полузащитника Че Че около пяти миллионов евро.

"Динамо" оформило первый трансфер лета.

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Вице-чемпион Украины подписал 5-летний контракт с бразильцем Данило Невесом. Центральный хавбек по прозвищу Че Че выбрал себе футболку с номером 6 на спине.

Прежде всего, я хочу стать чемпионом вместе с "Динамо". Я благодарен всем болельщикам за сообщения, теплые слова, которые они мне уже написали. Теперь я должен оправдать их надежды на футбольном поле,
– сказал в интерью Че че.

Предыдущим клубом 25-летнего полузащитника был бразильский "Палмейрас". По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 5-ти миллионов евро.

К слову, украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко летом может сменить клуб. Игрок возможно будет включен в соглашение с итальянским "Наполи".

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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