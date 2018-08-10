"Динамо" подписало контракт с форвардом сборной Украины

Киевское "Динамо" выкупило у СК "Днепр-1" форварда юношеской сборной Украины Владислава Супрягу.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Сумма трансфера не разглашается. Указывается. Что контракт рассчитан на 5 лет.

Стоит отметить, что на последнем Чемпионате Европы U-19 вошел в символическую сборную турнира.

Владислав Супряга

Родился 15 февраля 2000 года

Место рождения: Одесса

Гражданство: Украина

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Амплуа: нападающий

Предыдущие клубы: "Днепр", СК "Днепр-1"

Игрок юношеских сборных Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 (U-19), участник чемпионата Европы-2017 (U-17).

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