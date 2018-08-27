"Динамо" потеряло ключевого форварда перед матчем Лиги чемпионов с "Аяксом"

22-летний нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может не сыграть в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Аякса".

По предварительной информации, молодой форвард не сыграл с "Черноморцем" (1:1) из-за травмы и может не восстановиться до игры с амстердамцами, которые уже вылетели в Киев, сообщает группа "Рodslushanofcdk" в Facebook.

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В киевском клубе надеются, что Беседин сумеет восстановиться к завтрашнему матчу против амстердамцев. Кроме Беседина в распоряжении тренерского штаба на позиции форварда остаются только молодые Владислав Супряга и Назарий Русин.

Напомним, что ответный матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс" состоится 28 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

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