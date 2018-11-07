"Динамо" потеряло ключевого защитника перед матчем Лиги Европы

Левый защитник "Динамо" Йосип Пиварич не сыграет в матче против французского "Ренна" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Он покинул расположение команды, улетев в Хорватию. Характер травмы пока неизвестен, сообщает SportArena.

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Против "Ренна" на его позиции должен выйти Виталий Миколенко, который отыграл весь матч против французов (2:1) в 3-м туре.

Напомним, что матч Лиги Европы "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября. Начало – в 19:55.

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