"Динамо" потеряло основного форварда на три месяца

Ключевой нападающий "Динамо" Артем Беседин выбыл на три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия.

Старший врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о восстановлении форварда киевлян Артема Беседина после тяжелой травмы.

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Беседин наконец согласился на операцию. Его прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах. Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция не была длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно. Ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Конечно, возможно, еще некоторое время займет восстановление физических и функциональных кондиций всего организма,

– цитирует Миронова официальный сайт киевского клуба.

В начале декабря прошлого года форвард только вернулся на поле после двух месяцев вне футбола из-за повреждения ахилла. Однако потом ему все же понадобилось хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне на счету Беседина 14 матчей во всех турнирах, где ему удалось отличиться 2 голами и 2 результативными передачами.

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