"Динамо" потерпело разгромное поражение от "Кременчуга" в УХЛ

В Харькове между местным МХК "Динамо" и "Кременчугом" продолжился одиннадцатый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. Гости гарантировали себе победу еще в первом периоде

Поединок команды начали довольно ровно, но под конец двадцатиминутки кременчужане всего за 2 минуты и 10 секунд смогли отправить в ворота Владислава Гурко сразу три шайбы, чем и предопределили исход этой встречи. Отличиться голевыми баллами смогли Даниил Фурса, Алексей Зайцев и Богдан Полищук.

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Ответить на пропущенные шайбы "динамовцы" смогли только под конец второго периода, когда на два точных броска от Алексея Красильникова и Всеволода Толстушко, Никита Олейник смог распечатать ворота Никиты Гордюшина.

В третьем периоде "горожане" только утвердили свое лидерство и еще дважды расписались в воротах противника – на этот раз отличились Иван Савченко и Тимур Гриценко, установив таким образом окончательный счет 1:7 в пользу команды из Кременчуга.

МХК "Динамо" – "Кременчуг" 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 Фурса (Зайцев), 12:00; 0:2 Зайцев (более.), 13:28; 0:3 Полищук (Красильников, Грицких), 14:10; 0:4 Красильников (Кривошапкин, Грицких), 29:47; 0:5 Толстушко (Грицких – более.), 37:29; 1:5 Олейник (Лисин), 38:23; 1:6 Савченко (Ворона, – мен.), 41:47; 1:7 Гриценко (Савченко), 12:03;