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      "Динамо" предложили нападающего за 5 млн евро: киевляне уже приняли решение

      99 Читати новину українською
      Фран Соль
      Фран Соль / Динамо Киев от Шурика

      Киевское "Динамо" окончательно отказалось от подписания испанского нападающего "Виллема II" Франа Соля. Агенты пытались продать игрока в Киев 5 млн евро.

      В "Динамо" решили отказаться от подобного варианта, сосредоточив внимание на других целях, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

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      Сначала агенты Соля предлагали форварда киевскому клубу за 3 млн евро. Однако в нынешней команде Соля, узнав о факте переговоров, запросили за его трансфер 10 млн евро.

      Отметим, что в нынешнем сезоне в 20 матчах за "Виллем II" во всех турнирах Соль забивал 17 раз.

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      Теги: Трансферы Спорт Футбол Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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