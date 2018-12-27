"Динамо" предложили нападающего за 5 млн евро: киевляне уже приняли решение
Киевское "Динамо" окончательно отказалось от подписания испанского нападающего "Виллема II" Франа Соля. Агенты пытались продать игрока в Киев 5 млн евро.
В "Динамо" решили отказаться от подобного варианта, сосредоточив внимание на других целях, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.
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Сначала агенты Соля предлагали форварда киевскому клубу за 3 млн евро. Однако в нынешней команде Соля, узнав о факте переговоров, запросили за его трансфер 10 млн евро.
Отметим, что в нынешнем сезоне в 20 матчах за "Виллем II" во всех турнирах Соль забивал 17 раз.
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Источник: 24 Канал
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