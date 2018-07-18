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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Динамо" представило новую форму от New Balance

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Новая форма "Динамо"
Новая форма "Динамо" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" с нового сезона будет выступать в форме от New Balance. Презентация состоялась в Киеве в среду, 18 июля, на НСК "Олимпийский".

Форма выполнена в традиционных для "Динамо" цветах – белом и синем. Домашней будет белая форма.

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Контракт между "Динамо" и New Balance подписан на три года. С сезона 2019-2020 компания будет разрабатывать для киевлян уникальный дизайн формы.

Домашняя форма "Динамо"

Выездная форма "Динамо"

Вратарский комплект формы "Динамо"

Стоит напомнить, что с 1998 года "Динамо" сотрудничало с adidas.

К слову, игровая футболка будет стоить 1599 гривен. Однако форма пока доступна для предварительного заказа – в магазинах ее пока нет.

Фото: sport.ua

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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