"Динамо" претендует на игрока "Олимпиакоса"

Киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна стремится усилить вратарскую позицию.

Селекционеры киевлян обратили внимание на голкипера своего соперника в Лиге Европы– "Олимпиакоса" Андреаса Янниотиса. 26-летний страж ворот греков, рост которого 190 см, в текущем чемпионате Греции стабильно играл до середины октября и получил вызов в сборную своей страны, однако затем уступил место в рамке португальцу Жозе Са.

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Стоимость Андреаса Янниотиса, по данным Transfermarkt, равна 1,5 миллиона евро, а его контракт с "Олимпиакосом" истекает в июне 2019 года. Не исключено, что тогда киевляне и подпишут голкипера, сообщает Footboom со ссылкой на Gazzetta.gr.

Покупку нового вратаря связывают с тем, что "Динамо" хочет создать конкуренцию Денису Бойко и Георгию Бущану.

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