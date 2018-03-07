"Динамо" прибыло в Италию: кого Хацкевич взял на матч против Лацио

Киевское "Динамо" отправилось на матч 1/8 Лиги Европы против итальянского "Лацио". В Рим наставник киевлян взял 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на игру.

По прилету в Рим делегация "Динамо" отправилась в гостиницу "Parco die Principi Grand Hotel & Spa".

Читайте также: Лацио — Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

Вечером среды, 7 марта, на "Стадио Олимпико" в 18:30 по местному времени Александр Хацкевич в сопровождении одного из футболистов пообщается с журналистами в рамках регламентной пресс-конференции. После этого за полчаса динамовцы опробуют газон стадиона во время предматчевой тренировки.

В предстоящем поединке главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассчитывает на 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Вратари: Бойко, Рудько, Маханьков;

Защитники: Хачериди, Пиварич, Кендзера, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда;

Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Алибеков;

Нападающие: Мораес, Беседин, Хльобас.

Продолжают восстанавливаться после травм Георгий Бущан и Дьемерси Мбокани, также в список игроков не попали Карлос Самбрано, Олег Гусев и Александар Пантич.

Читайте также: Матч ЛЕ Лацио – Динамо: стало известно, кто будет судить и из какой он страны

Напомним, это будет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио". Игра начнется в 22:05 8 марта. Ответный матч запланирован в Киеве 15 марта.





