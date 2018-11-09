"Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми игроками
Полузащитники киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Владимир Шепелев, а также защитник Виталий Миколенко подписали новые контракты с клубом.
Все футболисты подписали новые соглашения на 5 лет, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Шапаренко в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы забил третий гол в ворота Ренна, фактически поставив точку в матче. В целом хавбек забил 4 гола в последних 3 матчах. Отметим, что Николай получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции.
Шепелев в сезоне 2018/19 отыграл 16 поединков и пока не отмечался результативными действиями.
В последнем поединке киевлян против "Ренна" (3:1) Миколенко отметился голом и голевой передачей. Также он попал по итогу матча в сборные недели Лиги Европы от УЕФА и популярного портала WhoScored.
Напомним, что "Динамо" дома победило "Ренн" в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги Европы.
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