"Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми игроками

Полузащитники киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Владимир Шепелев, а также защитник Виталий Миколенко подписали новые контракты с клубом.

Все футболисты подписали новые соглашения на 5 лет, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Шапаренко в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы забил третий гол в ворота Ренна, фактически поставив точку в матче. В целом хавбек забил 4 гола в последних 3 матчах. Отметим, что Николай получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции.

Шепелев в сезоне 2018/19 отыграл 16 поединков и пока не отмечался результативными действиями.

В последнем поединке киевлян против "Ренна" (3:1) Миколенко отметился голом и голевой передачей. Также он попал по итогу матча в сборные недели Лиги Европы от УЕФА и популярного портала WhoScored.

Напомним, что "Динамо" дома победило "Ренн" в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги Европы.

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