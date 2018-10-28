"Динамо" проигрывает "Днепру", "Донбасс" всухую побеждает "Белый Барс": видеообзоры матчей УХЛ

В матчах матч 13-го тура чемпионата Украины по хоккею "Днепр" обыграл МХК "Динамо" в Харькове, а "Донбасс" всухую обыграл "Белый Барс".

Динамо – Днепр 2:5 (0:1; 0:3; 2:1)

Шайбы: 0:1. Янишевский (Золотухин), 11:14. 0:2 Афанасьев (Золотухин, Пугачев – большинство.), 22:34. 0:3. Коляда (Янишевский), 26:18. 0:4. Жвачкин (Золотухин), 39:50. 1:4. Олейник (Ромащенко, Жовнир), 43:26. 1:5. Коляда (Бондаренко, Мацейко – двойное большинство), 52:04. 2:5. Худяков (Кобиков, Матвиенко), 52:57.

Уже на 12-й минуте матча Алексей Янишевский "размочил" голкипера МХК "Динамо" Тимура Мамедова. Несмотря на ряд удалений херсонцев во втором периоде, именно "Днепр" смог увеличить разрыв в счете – сначала Сергей Афанасьев реализовал большинство, а затем по шайбе забросили Николай Коляда и Андрей Жвачкин.

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На старте третьего периода одну шайбу МХК "Динамо" отыграл усилиями Никиты Олейника. Продолжая давить на ворота "Днепра", харьковчане заработали два удаления подряд – и капитан херсонской команды Николай Коляда реализовал двойное численное преимущество. "Динамовцы" смогли забросить в ворота Дениса Сурканова, который сменил Олега Петрова, еще одну шайбу – отличился Игорь Худяков, и эта шайба стала последней в матче.

Таким образом, "Днепр" оформил десятую победу в сезоне в основное время.

Видеообзор матча Динамо – Днепр

Донбасс – Белый Барс 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0. Кукла (Захаров), 08:48; 2:0. Кукла (Захаров, Смирнов – большинство), 11:19; 3:0. Денискин (Костиков), 28:13; 4:0. Мостовой (Чердак), 11:34.

Первый период команды начали более-менее ровно, однако уже к середине первого периода дончанам удалось навязать свою игру и дважды отличиться в воротах Александра Качулы – обе шайбы на свой счет записал лучший бомбардир текущего розыгрыша УХЛ Виталий Кукла. Это позволило донецкой команде не просто завладеть комфортным игровым, но и моральным превосходством.

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Во втором периоде действующий чемпион Украины только наращивал свой прессинг и смог еще дважды прошить голкипера белоцерковцев, а команда Константина Буценко только несколько раз "огрызнулась" в ответ, но отметиться заброшенными шайбами так и не смогла.

Третью двадцатиминутку команды сыграли на равных – "барсы" яростно летели вперед, пытаясь отыграться, а "Донбасс" уверенно сдерживал все выпады противника. Таким образом дончане заработали важные три очка, а голкипер Богдан Дьяченко оформил первый в текущем розыгрыше Украинской хоккейной лиги шатаут.

Видеообзор матча Донбасс – Белый Барс