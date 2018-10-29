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      "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ

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      Главные итоги 13-го тура УПЛ
      Главные итоги 13-го тура УПЛ / ФК "Динамо"

      Тринадцатый тур УПЛ запомнился довольно сенсационными счетам. При этом к обоим причастны команды из Львова. Хотя и без их матчей много интересного было за два игровых дня.

      "Десна" приближается к топ-6

      Начался тур матчем в Чернигове, где "Десна" принимала "Мариуполь". "Северяне" оказались не слишком гостеприимными, забив по голу в ворота Гальчука в каждом из таймов. Автором дубля стал Денис Безбородко.

      Читайте также: "Десна" победила "Мариуполь" благодаря дублю Безбородко: видеообзор

      Кроме забитых голов, матч отметился и не назначенными пенальти. При этом что в ворота обеих команд.

      Гол тура

      В туре всего было забито 14 голов. Однако именно первый гол Бербородька, который и открыл тур, претендует на звание лучшего в туре. Игрок подхватил мяч еще на своей половине поля, прошел с мячом в штрафную соперника и точно пробил по воротам соперников.

       

      Не грустные нули в Запорожье

      Единственный матч, который закончился без забитых голов, сыграли "Заря" и "Александрия". Вина за это – очень уверенная игра обоих вратарей – Фелипе Луиса и Юрия Панькова.

      Читайте также: "Заря" и "Александрия" сыграли вничью: видео моментов матча

      После этой ничьи "Александрия" осталась третьей. "Заря" же в итоге опустилась на 8 место.

      Cейв тура

      Неудивительно, что лучший сейв в этом туре продемонстрировали в матче между "Зарей" и "Александрией". Вратари немало поработали в этой игре. Но наиболее эффективным стал сейв Панькива уже в конце матча.

       

      Юбилей тура

      Матч против "Александрии" стал 200-м во главе "Зари" в чемпионате Украины для Юрия Вернидуба. Победой команда его порадовала.

      "Шахтер" снова громит "Арсенал-Киев"

      В первом круге "Шахтер" разгромил "Арсенал-Киев" в Харькове 3:0. В матче в Киеве "горняки" победили с аналогичным счетом.

      Читайте также: "Шахтер" легко разгромил "Арсенал" в Киеве: видеообзор матча

      Стоит отметить, что в этом матче тренер "Шахтера" Паулу Фонсека обратился к немалой ротации, поэтому на острие атаки неожиданно вышел Андрей Тотовицкий. Лучший голеадор команды Жуниор Мораес за игрой наблюдал с трибун. Компанию ему составили травмированные Марлос и Тайсон.

      Стоит отметить, что до этого матча Вячеслав Грозный не проигрывал "Шахтеру" дома, когда он был тренером "Арсенала". Дважды матчи заканчивались вничью 0:0.

      Помощь тура

      Перед матчем с "Арсеналом" игроки "Шахтера" традиционно прогулялись по городу. И помогли одному из автомобилистов с его авто.

      "Карпаты" феерично разгромили "Черноморец"

      Больше сенсаций в 13 туре принесли матчи с участием команды из Львова. Начали "Карпаты", которые разгромили на выезде "Черноморец" 0:5. При этом что два гола одесситы пропустили уже в добавленное арбитром время.

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      Поддержка тура №1

      28 сентября "Карпаты" повторили свой антирекорд, проиграв с разницей в пять мячей "Шахтеру". Ровно через месяц уже "зелено-белые" победили на выезде с разницей в пять голов.

      Конечно, очень обидно, когда команды проигрывают таким образом. Мы где-то через такое проходили недавно. Хочу выразить уважение к команде-сопернику и пожелать им не опускать рук. У них много молодежи, а это будущее. Им очень нужен покой, для роста и прогресса,
      – так поддержал тренера "Черноморца" Ангела Червенкова наставник "Карпат" Жозе Мораиш после матча.

      В самом клубе тоже выразили поддержку Червенку. И пообещали зимой усиленик.

      Неудачники тура

      "Карпаты" превосходили "Черноморец" по игре, но это преимущество не была тотальным. И не было бы разгрома в этом матче, если бы не фатальные ошибки защитников "Черноморца" и их вратаря. Два гола Мякушко забил, просто на скорости проскочив защитников. А гол Гуцуляка после ошибки Литовченко – это уже просто отчаяние. Неудивительно, что болельщики "Черноморца" немного подергали голкипера за форму после игры. От большего рукоприкладства футболистов спасла сетка, разделяющая поле и трибуны.

      "Динамо" снова проигрывает команде из Львова дома

      Не фартовыми для киевского "Динамо" стали команды из Львова. Хорошо, что их в чемпионате только две. После того, как "Карпаты" одержали сенсационную победу, наступила очередь "Львова".

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      Так, откровенно, "Львов" в этом матче ничего не показал, 90 минут просто обороняясь. И единственный удар в створ ворот принес им победу. Тем не менее, благодаря этой победе команда поднялась на пятое место. А "Динамо" теперь отстает от "Шахтера" на пять очков. Поэтому даже победа в украинском "эль-классико" в следующем туре не позволит возглавить турнирную таблицу.

      Поддержка тура №2

      К слову, на этот матч игроки "Динамо" вышли в футболках в поддержку травмированного Андрея Ярмоленко.

       

      Слова поддержки выразили и фанаты столичного клуба.

      Сам Ярмоленко не замедлил с ответом, изложив ее в сториз в Instagram.

      Неоднозначная победа "Ворсклы" в меньшинстве

      Закрывал тур матч "Ворсклы" и "Олимпика" в Полтаве. И отличился он довольно неприятным моментом. Во втором тайме, когда полтавчане играли в меньшинстве, арбитр зафиксировал гол после удара Кулача. Хотя ни один повтор так до конца и не показал, пересек ли мяч линию полностью.

      Читайте также: Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над "Олимпиком": видео моментов матча

      Тем не менее, благодаря этой победе "Ворскла" и в дальнейшем четвертая. И приблизилась к "Александрии".

      Проклятие соперников "Ворсклы" в Полтаве

      Один – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Так можно сказать о "заколдованной" победе "Ворсклы" на своем поле. 19 августа полтавчане принимали "Мариуполь" и победили 2:1 благодаря автоголу на восемьдесят восьмой минуте Полегенько. Впоследствии 31 августа "Ворскла" играла против "Черноморца" дома. И тоже победа 2:1. Тогда победу хозяевам принес автогол "моряка" Рыжука на восемьдесят седьмой минуте. 23 сентября "Ворскла" победила "Зарю" 2:1. Тоже благодаря автоголу. На этот раз "самострелом" отличился Прийма на 90+1 минуте. И вот 28 октября "Ворскла" на своем поле побеждает "Олимпик". И тоже 2:1. И тоже автогол. Вот только в отличие от предыдущих трех матчей, на этот раз гол в свои ворота был забит в конце первого тайма. И только сравнял счет.

      Результаты всех матчей

      Десна – Мариуполь 2:0
      Голы: Безбородько, 4, 47

      Арсенал-Киев – Шахтар 0:3
      Голы: Алан Патрик, 44, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

      Заря – Александрия 0:0

      Черноморец – Карпаты 0:5
      Голы: Швед, 2 (пен.), Понде, 47, Мякушко, 77, 90+4, Гуцуляк, 90+6

      Динамо – Львов 0:1
      Гол: Тейлор, 21
      Удаление: Сабино, 90+2 (Львов)

      Ворскла – Олимпик 2:1
      Голы: Снурницин, 44 (авт), Кулач, 67 – Политило, 16 (пен)
      Удаление: Даллку, 31 (Ворскла)

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтер УПЛ ФК Ворскла ФК Десна ФК Арсенал-Киев ФК Александрия ФК Черноморец ФК Олимпик ФК Мариуполь ФК Львов ФК Заря ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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