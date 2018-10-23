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      "Динамо" против "Миная", донецкое дерби "Шахтера": дата и время матчей Кубка Украины

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      Кубок Украины по футболу
      Кубок Украины по футболу / dyvys.info

      В среду, 31 октября, состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины. Участие в соревнованиях примут и десять клубов, представляющих УПЛ.

      Все матчи состоятся в один день, поэтому они разбросаны по времени – от 14:00 с участием "Динамо" в 19:30, где встретятся две команды из УПЛ – черниговская "Десна" будет принимать луганскую "Зарю".

      Читайте также: Скандальный матч "Шахтера", "Динамо" выигрывает пятую игру подряд: главные итоги 12 тура УПЛ

      Стоит добавить, что сразу в трех парах встречаются команды УПЛ.

      Время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины:

      "Горняк" (Кривой Рог) – "Львов"
      Время начала – 14:00

      "Минай" (Ужгород) – "Динамо" (Киев)
      Время начала – 14:00

      "Калуш" – "Днепр-1" (Днепр)
      Время начала – 14:00

      "Ингулец" (Петрово) – "Мариуполь"
      Время начала – 15:00

      "Черноморец" (Одесса) – "Ворскла" (Полтава)
      Время начала – 17:00

      "Черкащина-Академия "(Белозерье) – "Карпаты" (Львов)
      Время начала – 18:00.

      "Шахтер" (Донецк) – "Олимпик" (Донецк)
      Время начала – 19:00

      "Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск)
      Время начала – 19:30

      Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 2 ноября

      Теги: Футбол ФК Ворскла Спорт Шахтер Динамо ФК Заря ФК Олимпик ФК Карпаты ФК Мариуполь ФК Львов ФК Черноморец ФК Десна
      Источник: 24 Канал
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