"Динамо" против "Миная", донецкое дерби "Шахтера": дата и время матчей Кубка Украины
В среду, 31 октября, состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины. Участие в соревнованиях примут и десять клубов, представляющих УПЛ.
Все матчи состоятся в один день, поэтому они разбросаны по времени – от 14:00 с участием "Динамо" в 19:30, где встретятся две команды из УПЛ – черниговская "Десна" будет принимать луганскую "Зарю".
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Стоит добавить, что сразу в трех парах встречаются команды УПЛ.
Время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины:
"Горняк" (Кривой Рог) – "Львов"
Время начала – 14:00
"Минай" (Ужгород) – "Динамо" (Киев)
Время начала – 14:00
"Калуш" – "Днепр-1" (Днепр)
Время начала – 14:00
"Ингулец" (Петрово) – "Мариуполь"
Время начала – 15:00
"Черноморец" (Одесса) – "Ворскла" (Полтава)
Время начала – 17:00
"Черкащина-Академия "(Белозерье) – "Карпаты" (Львов)
Время начала – 18:00.
"Шахтер" (Донецк) – "Олимпик" (Донецк)
Время начала – 19:00
"Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск)
Время начала – 19:30
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 2 ноября