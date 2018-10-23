"Динамо" против "Миная", донецкое дерби "Шахтера": дата и время матчей Кубка Украины

В среду, 31 октября, состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины. Участие в соревнованиях примут и десять клубов, представляющих УПЛ.

Все матчи состоятся в один день, поэтому они разбросаны по времени – от 14:00 с участием "Динамо" в 19:30, где встретятся две команды из УПЛ – черниговская "Десна" будет принимать луганскую "Зарю".

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Стоит добавить, что сразу в трех парах встречаются команды УПЛ.

Время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины:

"Горняк" (Кривой Рог) – "Львов"

Время начала – 14:00

"Минай" (Ужгород) – "Динамо" (Киев)

Время начала – 14:00

"Калуш" – "Днепр-1" (Днепр)

Время начала – 14:00

"Ингулец" (Петрово) – "Мариуполь"

Время начала – 15:00

"Черноморец" (Одесса) – "Ворскла" (Полтава)

Время начала – 17:00

"Черкащина-Академия "(Белозерье) – "Карпаты" (Львов)

Время начала – 18:00.

"Шахтер" (Донецк) – "Олимпик" (Донецк)

Время начала – 19:00

"Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск)

Время начала – 19:30

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 2 ноября